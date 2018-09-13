Лавров обсудит с главой МИД ФРГ сделку с Ираном и урегулирование в Сирии и на Украине

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита 14 сентября в Берлин проведет переговоры с германским коллегой Хайко Маасом, в ходе которых рассмотрит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Минские соглашения, урегулирование в Сирии и двусторонние отношения.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран примут участие в церемонии закрытия российско-германского перекрестного Года региональных и муниципальных партнерств.

"Ключевым мероприятием в рамках поездки станет совместное с главой МИД ФРГ Хайко Маасом участие в церемонии официального закрытия российско-германского перекрестного Года региональных и муниципальных партнерств. Запланированы переговоры министров, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонних связей, а также представляющие взаимный интерес актуальные международные проблемы", - сообщили в МИД России.

Также ожидается, что Лавров выступит на заседании германо-российского форума по теме "Интеграционные процессы в Большой Евразии, перспективы построения общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока".

Двустороннее сотрудничество

На Смоленской площади подчеркивают важность российско-германских отношений "как в общеевропейском, так и в глобальном контексте". В дипведомстве отмечают заинтересованность нового коалиционного правительства ФРГ в наращивании политического и гражданского диалога, а также в продолжении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

"Поступательный вектор развития двусторонних связей в различных областях получил свое подтверждение по итогам переговоров в Мезеберге 18 августа 2018 года Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - указали в министерстве. Ожидается, что стороны затронут также и активизацию контактов по линии законодательных властей в контексте российской инициативы о создании большой межпарламентской комиссии, которую поддержали в Бундестаге (парламент Германии - прим. ТАСС).

"Северный поток - 2"

Важнейшей составляющей российско-германского экономического сотрудничества является энергетика. Новое правительство ФРГ поддерживает проект строительства газопровода "Северный поток - 2", но с учетом транзитных интересов Украины. При этом в Берлине не ставится под сомнение, что вторая очередь газопровода будет способствовать диверсификации маршрутов поставок природного газа и в целом повысит энергобезопасность Европы.

После получения всех необходимых согласований с германской стороны уже начаты укладочные работы на наземной стыковочной станции в районе Любмина в земле Мекленбург - Передняя Померания, а также в Балтийском море.

Германский бизнес обеспокоен возможными убытками из-за экстерриториального распространения американских санкций, наложенных на ряд ведущих российских компаний, активно сотрудничающих с ФРГ. Официальный Берлин, в свою очередь, продолжает последовательно заявлять о неправомерности такого применения Вашингтоном антироссийских рестрикций, в том числе в отношении европейских фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Международная повестка

Помимо двусторонних вопросов, министры планируют рассмотреть в ходе встречи реализацию минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, борьбу с терроризмом в Сирии, ее восстановление после затяжного конфликта и создание условий для возвращения беженцев домой. В дипведомстве отметили, что особое внимание будет уделено ядерной сделке с Ираном.

"Отдельным пунктом переговоров станет обсуждение ситуации в условиях одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана", - сообщили в МИД России.

Также Лавров и Маас обменяются мнениями по проблематике отношений России с ЕС и НАТО, обстановке на Балканах, а также уделят внимание вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.