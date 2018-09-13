Встреча помощников лидеров РФ, Германии, Турции и Франции может пройти в Стамбуле

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Помощники лидеров России, Германии, Турции и Франции, как ожидается, проведут в Стамбуле встречу, посвященную Сирии.

Ранее о планах проведения таких переговоров сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, он сам и "ряд экспертов" планируют 14 сентября принять участие во встрече по Сирии в Стамбуле. Он уточнил, что помощники глав государств могут обсудить повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии, который может также пройти в Стамбуле.

Ушаков отмечал, что проведение подобной встречи ранее обсуждалось, в том числе во время контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегами из Турции, Германии и Франции.

МИД Турции, куда обратился корреспондент ТАСС, пока не предоставляет информацию о предстоящих переговорах.

В июле с инициативой провести четырехсторонний саммит в сентябре выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предполагал, что одной из тем может стать проблема сирийских беженцев.

В прошлую пятницу, 7 сентября, в Тегеране прошла встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная проблемам Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить прилагать усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в этой арабской стране. Они также сочли необходимым упростить процесс формировании конституции Сирии в целях ее скорейшего принятия. Участники саммита условились, что следующая трехсторонняя встреча на высоком уровне по сирийскому урегулированию состоится в России.