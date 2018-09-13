Матвиенко: Россия будет содействовать диалогу КНДР и Южной Кореи на форуме в Петербурге

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия будет способствовать диалогу делегаций Республики Корея и КНДР в рамках второго Евразийского женского форума, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью " Российской газете ", опубликованном в пятницу на сайте издания.

"Я была рада узнать, что принято решение о направлении женской делегации во главе с вице-спикером парламента КНДР Ли Хэн Чжон. Я с ней пообщалась, мы поговорили, она с большим желанием едет на Евразийский женский форум", - сказала Матвиенко, которая в начале недели вернулась из КНДР, где она побывала с официальным визитом.

"Да, конечно, и делегация Южной Кореи приедет. Надеюсь, будет возможность организовать контакт на уровне представительниц двух Корей. Парламент Северной Кореи готов к тому, чтобы начать диалог с парламентом Южной Кореи. Мы также будем этому содействовать", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Матвиенко выразила уверенность в том, что представительницы КНДР будут принимать самое активное участие в работе форума, что "опять-таки говорит о готовности открывать свою страну, давать возможность женщинам, парламентариям общаться на международных площадках". "И мы, конечно, этот настрой будем всячески поддерживать", - отметила сенатор.

Матвиенко в конце прошлой недели нанесла визит в Пхеньян, где приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования КНДР. Также она ранее сообщала, что осенью планирует посетить Южную Корею.

Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что на него зарегистрировались представители 117 стран, всего приглашения были направлены в 173 государства. Как ожидается, мероприятие посетит председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, которая встретится с Матвиенко.