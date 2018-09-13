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Ситуация на Корейском полуострове
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Матвиенко: политическая риторика КНДР изменилась с воинствующей на миролюбивую

Спикер Совета Федерации также отметила, что республика развивается, несмотря на санкции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Политическая риторика КНДР с 2005 года изменилась с воинствующей на миролюбивую, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам визита в Пхеньян.

"Я увидела большие перемены. Прежде всего, в изменении политической риторики: раньше она была воинствующей, сейчас - миролюбивая. В атмосфере, которая стала атмосферой созидания, а не противостояния. Все это подтверждает серьёзность намерений руководства страны, председателя Государственного совета КНДР [Ким Чен Ына] добиться мира на Корейском полуострове", - заявила Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу на сайте издания.

По ее мнению, КНДР намерена добиваться мира не бряцанием оружия и не разработкой новых баллистических ракет, а политико-дипломатическим путем, путем переговоров с Южной Кореей, США, мировым сообществом.

"Это чувствовалось на военном параде, где демонстрировалась только оборонительная техника, в контактах, разговорах с нашими коллегами-парламентариями. Словом, атмосфера в стране сейчас иная", - подчеркнула сенатор.

Говоря о межпарламентских контактах с КНДР, она отметила, что об изменениях в стране говорит и тот факт, что такое взаимодействие двух государств за последние два-три года стало более активным, более открытым.

"Ведь раньше делегации Верховного народного собрания КНДР практически не участвовали в парламентских форумах. Они не откликались на наши приглашения. Сейчас картина совершенно иная: за последние два-три года у нас было очень большое количество контактов. Как наших выездов в КНДР, так и их визитов - например, на 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза, другие мероприятия. Они демонстрируют готовность к открытости, сотрудничеству", - считает спикер Совфеда.

Развитие вопреки санкциям

Матвиенко отметила, что КНДР развивается, несмотря на строгие санкции, который действуют в отношении этой страны.

"Все-таки очень строгие санкции применяются сейчас против Северной Кореи, к тому же они усилились в последнее время. Казалось бы, в таких условиях мы должны были бы видеть уныние, отсутствие развития. Тем не менее страна не стоит на месте, идет вперед. Я увидела, как развивается Пхеньян, столица Северной Кореи", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что это обстоятельство ее приятно удивило.

"Появились целые новые улицы, кварталы. Это современная архитектура - не унылая и однообразная. В Пхеньяне появилось такси, чего раньше не было. Местная валюта - вона - приобрела вес и значимость. В магазинах в достаточном количестве продукция местного производства, есть выбор. Другими стали одежда людей, их облик", - поделилась впечатлениями сенатор.

Она также отметила удивительную чистоту, ухоженность и благоустроенность города. "И, как мне сказал наш посол, такая картина не только в Пхеньяне, а во всех городах Северной Кореи", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, жители КНДР - очень трудолюбивый народ. "Люди стоически пережили трудные времена с опорой на собственные силы, собственные возможности", - напомнила Матвиенко.

"Они надеются, что миролюбивые шаги, которые уже сделаны КНДР для того, чтобы начать процесс денуклеаризации, будут оценены в мире. И партнеры - в частности, США, ведь президент Дональд Трамп подписал соответствующую декларацию, - предпримут встречные шаги. В том числе, в плане ослабления санкций", - добавила председатель Совета Федерации.

"Суровыми санкциями Северную Корею не удалось поставить на колени. А когда начался взаимоуважительный диалог, КНДР откликнулась. Это позиция лидера страны Ким Чен Ына, который настроен на мирные переговоры, на сближение Южной и Северной Кореи. Не просто настроен, а предпринимает для этого реальные шаги", - заключила она.

Необходимы встречные шаги

Председатель верхней палаты российского парламента напомнила, что в двадцатых числах сентября в Пхеньяне состоится третий раунд межкорейских переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что изменения есть, они очевидны и их надо закреплять.

"Нельзя только Северную Корею пытаться заставлять предпринимать какие-либо меры, без встречных шагов. Так не получится: диалог - это улица с двусторонним движением. В случае если он будет выстроен, можно надеяться на достижение договоренностей о денуклеаризации, на то, чтобы "клуб ядерных государств" не расширялся, чтобы Корейский полуостров был свободен от оружия огромной разрушительной силы", - сказала Матвиенко.

Она убеждена, что мировое сообщество должно всячески содействовать этому процессу, "что и делает Россия". "Мы со своей стороны поддерживаем и положительно оцениваем саммит США - КНДР, межкорейский диалог, шаги, которые делает Пхеньян. И будем добиваться справедливости в отношении Северной Кореи в тех новых реалиях, в которых мы сегодня находимся, и с учетом предпринимаемых ею шагов", - подчеркнула парламентарий.

Матвиенко в конце прошлой недели нанесла визит в Пхеньян, где приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования КНДР. Также она ранее сообщала, что осенью планирует посетить Южную Корею.

 

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Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, Дональд
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