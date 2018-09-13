Матвиенко: от использования "муниципального фильтра" на выборах отказываться не следует

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не стоит отказываться от "муниципального фильтра" на выборах, но и не исключает, что в эту часть избирательного законодательства могут быть внесены изменения после изучения практики его применения.

Единый день голосования в России прошел без нарушений, но со вторыми турами

"От "фильтра" отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные организации, то "фильтр" необходим. В то же время я не считаю, что здесь вообще ничего менять не надо. У нас немалый опыт применения процедуры "муниципального фильтра". Его следует внимательно изучить", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу на сайте издания.

Она напомнила, что "муниципальный фильтр" был введен в 2012 году как инструмент, защищающий государство, страну и избирателей "от проникновения в органы государственной власти субъектов Российской Федерации нежелательных, а то и просто опасных элементов, таких как выходцы из криминальной среды, экстремисты, люди с темным прошлым, политические авантюристы, эпатажные фигуры".

"За прошедшие шесть лет мы могли убедиться, что этот инструмент работает, дает ощутимые результаты. Те угрозы, от которых "фильтр" нас защищает, являются сейчас менее масштабными и острыми. Но полностью они не исчезли", - считает сенатор.

То же самое, по ее мнению, касается и предложений о возможном переносе единого дня голосования. "Может быть, уже в ходе нынешней осенней сессии - после окончательного подведения итогов выборов - имеет смысл провести парламентские слушания на данную тему", - предположила спикер Совфеда.

Новшества избирательного законодательства

Она также считает, что такое новшество, как "мобильный избиратель", когда человек может проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания, полностью оправдало себя.

"В Москве, например, явка на выборы по месту фактического нахождения избирателя оказалась значительно выше, чем по месту регистрации. Если здесь и имеется проблема, то, по моему мнению, она только в том, чтобы еще более упростить эту процедуру. Специалисты говорят, что современные информационные технологии это позволяют", - отметила Матвиенко.

Отвечая на вопрос о возможности и необходимости придания мегаполисам, таким как Москва и Санкт-Петербург, особого электорального статуса, председатель верхней палаты парламента заявила, что, по ее мнению, специфика крупных городов может быть учтена, но этот статус не должен включать в себя положения, противоречащие Конституции России и основам действующего законодательства о выборах.

"Недопустимо ничего, что может нарушить равенство граждан России в пользовании правами, которые ему предоставляет основной закон. Что же касается организации самих избирательных кампаний, проведения голосования, подведения итогов, то, думаю, детальная унификация здесь не обязательна", - подчеркнула Матвиенко.

В целом она положительно оценила прошедшие в рамках единого дня голосования выборы.

9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.