Антонов: культурное сотрудничество США и РФ развивается успешнее, чем другие сферы

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в области культуры развивается успешнее, чем во многих других сферах, а российская культура остается востребованной. Такой комментарий дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сотрудничество в области культуры развивается успешнее, чем во многих других сферах, в том числе и потому, что находится за рамками официальных контактов - в США нет министерства культуры, большинство учреждений имеют полную самостоятельность и ориентируются, в первую очередь, на спрос аудитории", - сказал он.

При этом Антонов подчеркнул, что "российская культура была и остается здесь весьма востребованной". "Особенно это касается классической музыки и балета - Большой и Мариинский театры не нуждаются в дополнительной рекламе, российские музыканты и солисты, такие как Денис Мацуев и Анна Нетребко, оркестры - например, оркестр Мариинского театра, "Виртуозы Москвы", Санкт-Петербургский филармонический оркестр и другие - частые гости самых престижных концертных залов США. Развиваем здесь и наш театр - в этом году с гастролями приезжал Театр наций, в 2019 году будем встречать Театр имени Вахтангова", - отметил дипломат.

По словам Антонова, посольство также способствует продвижению в США российского кинематографа. Так, в начале декабря в Нью-Йорке и Вашингтоне пройдет неделя российского кино.

"При этом, конечно же, воздействие американской культуры на нашу страну тоже велико - голливудские фильмы, американская поп-музыка, джаз. Это лишь несколько очевидных примеров экспортируемого в Россию культурного продукта США", - отметил посол.

"Рады, что стало доброй традицией участие американских джазменов в фестивале Koktebel Jazz Party. Вряд ли нужно доказывать пользу от таких обменов. Если культура не накачана пропагандой, она помогает всем сторонам лучше узнавать и понимать друг друга. Поэтому здесь не должно быть никаких искусственных барьеров, таких как проблемы с выдачей виз для деятелей искусства", - добавил он.