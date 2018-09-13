Антонов: нападки на Москву перед выборами в Конгресс не на пользу отношениям РФ и США

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Отношения США и России находятся на беспрецедентно низком уровне, что является аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира. Такой комментарий по данному вопросу дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, обращение к теме взаимодействия с Москвой используется вашингтонскими политиками в контексте политической борьбы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, что не идет на пользу отношениям России и США.

"Вопрос отношения к России разыгрывается политиками в Вашингтоне в контексте политической борьбы, а сейчас особенно - в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Как в настольном теннисе - стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идет на пользу интересам России и США", - убежден Антонов. Как он заявил, обе страны больше не могут "позволить взаимным претензиям подрывать нашу способность эффективно реагировать на крупные вызовы в области безопасности".

Отношения находятся на беспрецедентно низком уровне. Считаем это аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира. С нашей стороны нет недостатка в предложениях о том, какие шаги нужно предпринять и что может составить объединительную повестку дня. Исходим из необходимости спокойно и планомерно продвигать пусть небольшие проекты, которые позитивно сказывались бы на двусторонних отношениях, а уже затем подступаться к реализации более амбициозных задач", - отметил посол.

Взаимодействие по антитеррору

При этом Антонов заявил, что у нынешней администрации США и российских властей есть примеры конструктивного взаимодействия в деле борьбы с терроризмом.

"Примеры конструктивного взаимодействия с нынешней администрацией в вопросах борьбы с терроризмом имеются. Один из них - обмен информацией, позволивший предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года", - ответил он на вопрос ТАСС.

При этом посол подчеркнул, что Россия предупреждала "американские спецслужбы о подготовке братьями Царнаевыми теракта в Бостоне". "К сожалению, тогда результат был другой. Наша информация была проигнорирована. Интересно, что об этом случае, о нашей помощи США мало кто знает. Это стало понятно из личных бесед с политиками и законодателями", - пояснил глава российской дипмиссии.

Он также указал на "результативное взаимодействие в ходе обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и недавно состоявшегося в России чемпионата мира по футболу".

"Твердо убеждены, что в одиночку проблему терроризма не решить. Необходимо объединение усилий всех стран и, разумеется, России и США", - отметил посол, выразив надежду, что "это понимают и в Вашингтоне".

Он напомнил, что на саммите в Хельсинки российский президент Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу воссоздать рабочую группу по антитеррору. "Эта тема также была одной из центральных на консультациях Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 23 августа в Женеве", - напомнил глава российской дипмиссии. "Вот почему мы рассчитываем на положительную реакцию от американских коллег на предложение российского президента", - заключил Антонов.