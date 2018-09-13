Антонов заявил, что введение новых санкций против России - это путь в никуда

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению российских граждан в Солсбери и считает, что введение новых санкций против Москвы, в том числе в данном контексте, - это путь в никуда. Такой комментарий дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Подчеркну, введение все новых и новых рестрикций против России - путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", - убежден посол.

"Вызывает сожаление, что США пошли на поводу у Лондона и присоединились к совместному заявлению от 6 сентября, в котором воспроизвели надуманные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. В наш адрес опять слышатся угрозы введения санкций", - добавил Антонов.

Антонов, кроме того, напомнил о том, что в России никогда не производились вещества, которыми, по утверждению британской и американской сторон, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. "Наша страна, в отличие от стран Запада, никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала отравляющие вещества, получившие с подачи советских перебежчиков, имевших к бывшей военно-химической программе СССР лишь опосредованное отношение, наименование "Новичок", - сказал он.

Как напомнил дипломат, "Россия неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не имеет никакого отношения к случившемуся в Солсбери и Эймсбери". "Много раз предлагали британской стороне совместными усилиями расследовать эти инциденты. Однако наши призывы к разумному диалогу оказались проигнорированы", - подчеркнул он.

"Российская Федерация решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению токсичными химикатами в марте 2018 года в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, вновь прозвучавшие в выступлении премьер-министра Терезы Мэй в парламенте Великобритании 5 сентября", - сказал Антонов.

В этом контексте он напомнил, что в России в настоящее время работает порядка 3 тыс. предприятий с американским капиталом, на них занято около 180 тыс. человек, а их совокупные активы составляют примерно 75 млрд долларов.

"Уходить из России они не хотят. Это подтвердил майский Петербургский международный экономический форум, где наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США - более 550 участников. Представительная команда американского бизнеса посетила на днях и Восточный экономический форум во Владивостоке", - отметил Антонов.

Российский дипломат, кроме того, напомнил и про то, что "в целях содействия развитию взаимной торговли и инвестиций, [на саммите 16 июля] в Хельсинки [президент РФ] Владимир Путин предложил создать группу высокого уровня, которая объединила бы представителей российского и американского бизнеса". "В настоящее время идет работа по претворению инициативы в жизнь. Хотелось бы двигаться более оперативно", - заключил он.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, страдающий зависимостью от героина, были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они также отравились "Новичком". 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.