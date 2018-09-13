Антонов: Россия ждет реакции США на продолжение диалога по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Российская сторона ждет позитивного ответа американской стороны на проведение очередного раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности, поскольку существует необходимость возобновления такого диалога. Такой комментарий по данному вопросу дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, "на России и США как крупнейших ядерных державах и постоянных членах СБ ООН лежит особая ответственность за сохранение международного мира и безопасности". "Именно этой задачей обусловливается важность восстановления полноценных контактов по военной линии, включая практику совместных встреч руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств России и США (в формате "2+2")", - сказал он.

"Исходим из необходимости возобновить обстоятельный диалог по стратстабильности и нераспространению ОМУ [оружие массового уничтожения], который традиционно велся на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Наша готовность к такому диалогу подтверждена в Хельсинки, где американской стороне были переданы конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения. Рассчитываем, что Вашингтон в ближайшее время определится с подходами по данной проблематике. В первую очередь, по ключевым разоруженческим соглашениям (ДСНВ и ДРСМД), развертыванию глобальной ПРО и тематике неразмещения оружия в космосе", - пояснил Антонов.

"Ждем позитивного ответа американской стороны на проведение очередного раунда консультаций по всем этим вопросам на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", - заключил он.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности традиционно шли в последние годы под председательством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, которым с апреля текущего года является Андреа Томпсон.

Встреча в Хельсинки

Посол также заявил, что переводу позитивной тональности российско-американской встречи на высшем уровне в Хельсинки в практическую плоскость мешает внутриполитическая ситуация в США.

"Мы рассчитываем на перевод позитивной тональности на высшем уровне в практическую плоскость. Однако пока этому мешает сложная внутриполитическая ситуация, продолжающаяся демонизация России на Капитолийском холме и в американских СМИ", - сказал дипломат.

По его словам, "переговоры в Хельсинки были важными не только с точки зрения двусторонних вопросов, но и международной безопасности". "Они отразили желание президентов [Владимира Путина и Дональда Трампа] не допустить дальнейшей деградации отношений и наметить шаги по их выведению из кризиса", - подчеркнул Антонов.

Однако "было бы наивно полагать, что годами копившиеся проблемы будут решены в одночасье", отметил посол. "На это никто и не рассчитывал. Тем не менее, на совместной пресс- конференции по итогам хельсинкского саммита президент Владимир Путин сделал ряд серьезных предложений президенту Дональду Трампу по стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения, по всему комплексу военно-политического и разоруженческого досье, по продолжению сотрудничества в области борьбы с террором и обеспечения кибербезопасности", - указал посол.

Как он напомнил, "российский президент высказался за лидерство наших стран в организации взаимодействия по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, в оказании помощи беженцам по возвращению к родным очагам". "Были и другие идеи, включая экономическое сотрудничество, контакты между людьми", - заявил Антонов.