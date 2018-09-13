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Антонов: диалог между регионами РФ и отдельными штатами США сохраняет высокий потенциал

Посол РФ в США отметил, что в конце октября руководители российских регионов посетят штат Юта

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Диалог между российскими регионами и отдельными штатами США сохраняет высокий потенциал и продолжает приносить плоды. Об этом в четверг заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Это направление сохраняет высокий потенциал и продолжает приносить плоды. В конце июля на Аляске прошло очередное, уже 23-е по счету, заседание двустороннего межрегионального форума "Российско-американское тихоокеанское партнерство". В работу на этой площадке активно вовлечены наши дальневосточные регионы - Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Сахалинская область, Чукотка и Якутия", - поведал Антонов.

"А в этом году - еще и руководство Бурятии. Обсуждались перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере с участием Exxon и Baker Hughes. Говорили и о расширении сотрудничества в Арктике, установлении прямого регулярного авиасообщения через Тихий океан (авиакомпания "Якутия"), активизации студенческих и научных обменов между вузами Дальнего Востока и Аляски", - рассказал глава российского диппредставительства.

"Другая важная площадка в деле развития межрегиональных связей - "Диалог Форта Росс", название которого восходит к историческому поселению русских первопроходцев XIX века на территории нынешней Калифорнии. Его очередная встреча состоится в Сан-Франциско в середине октября. В работе намерены принять участие власти Вологодской и Новгородской областей, Тюмени, представители Русского географического общества", - добавил Антонов.

Он отметил, что с американской стороны третий год подряд там будет присутствовать губернатор Калифорнии, эксперты ведущих политологических центров и вузов - Института Кеннана, Стэнфордского университета.

Антонов также отметил, что в конце октября запланировано посещение штата Юта, где предстоят встречи с губернатором штата, главами экономического блока его администрации, бизнесменами. "Хотели бы посмотреть, что можно сделать для активизации регионального сотрудничества между городами-побратимами Солт-Лейк-Сити и Ижевском, а также Вест-Джорданом и Воткинском", - подытожил посол.

Теги
СШААнтонов, Анатолий ИвановичПриморский крайКамчатский крайВологодская областьЯкутияХабаровский крайСахалинская областьЧукотский автономный округ
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