{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоги единого дня голосования - 2018

Главы трех департаментов администрации Приморья покинули свои посты

Кандидатуры на освободившиеся должности пока не определены

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Главы департаментов экономики и развития предпринимательства, по делам молодежи, здравоохранения администрации Приморья покинули свои посты. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в администрации региона.

На эту тему

"По собственному желанию посты покинули [директор департамента экономики и развития предпринимательства] Анна Терлецкая, [директор департамента по делам молодежи] Александр Кайданович и [директор департамента здравоохранения] Андрей Кузьмин", - сказал собеседник агентства.

"Терлецкая и Кайданович официально уволены с 14 сентября", - уточнил он. С какого числа уволен Кузьмин, в администрации не указали.

Кандидатуры на освободившиеся должности пока не определены.

В Приморье 16 сентября пройдет второй тур выборов губернатора региона, поскольку состоявшийся 9 сентября первый тур победителя не выявил. После подсчета 100% протоколов врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.

 

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичИтоги единого дня голосования - 2018
Поклонская не считает неожиданным слияние двух комиссий Госдумы
Депутат стала одним из двух кандидатов на пост главы новой комиссии по доходам, этике и мандатам
Читать полностью