Главы трех департаментов администрации Приморья покинули свои посты

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Главы департаментов экономики и развития предпринимательства, по делам молодежи, здравоохранения администрации Приморья покинули свои посты. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в администрации региона.

"По собственному желанию посты покинули [директор департамента экономики и развития предпринимательства] Анна Терлецкая, [директор департамента по делам молодежи] Александр Кайданович и [директор департамента здравоохранения] Андрей Кузьмин", - сказал собеседник агентства.

"Терлецкая и Кайданович официально уволены с 14 сентября", - уточнил он. С какого числа уволен Кузьмин, в администрации не указали.

Кандидатуры на освободившиеся должности пока не определены.

В Приморье 16 сентября пройдет второй тур выборов губернатора региона, поскольку состоявшийся 9 сентября первый тур победителя не выявил. После подсчета 100% протоколов врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.