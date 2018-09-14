Слуцкий предложил отделить вопросы мирного договора с Японией от территориального спора

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что вопросы о заключении мирного договора с Японией и территориальный спор о принадлежности южных Курильских островов нужно разделить.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

"Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что японский политический истеблишмент и руководство страны напрасно увязывает вопрос заключения мирного договора, который явится последним шагом для преодоления исторического парадокса, с вопросами [принадлежности] Курильских островов. Эти досье нужно взять и развязать", - заявил он в пятницу на пресс-конференции.

По мнению Слуцкого, "мирный договор надо подписать и поставить точку". "И отправить этот архаизм длиною в полвека в учебник истории", - добавил глава комитета.

Что касается вопроса принадлежности островов, то здесь, отметил он, необходимо продолжать вести переговоры и консультации по разрешению территориального спора. "Хотя, на наш взгляд, консультироваться здесь особенно не о чем. То, что исторически произошло, уже произошло. И мы не собираемся с этими территориями расставаться, хочу это еще раз отчетливо подтвердить", - подчеркнул глава комитета.

Слуцкий отметил, что ему понятна первая реакция из Японии на предложение президента РФ, сделанное во время Владивостокского экономического форума. "Этого следовало ждать, поскольку ситуация с островами южнокурильской гряды - знаковый вопрос для Токио. И для любого японского политика пойти здесь на попятную - как минимум потерять лицо и уйти из политики <...> Но уверен, что в Токио подумают, и мы услышим конструктив, уверен, что договор надо подписывать буквально завтра", - заключил он.

Ранее в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также предложил прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.