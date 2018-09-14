Воробьев: правительство Подмосковья будет сформировано из сильных и результативных кадров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новое правительство Московской области будет сформировано из сильных профессионалов, способных достигать конкретных результатов. Об этом заявил в пятницу в ходе своей инаугурации вновь избранный губернатор региона Андрей Воробьев.

"Результаты, которые мы достигли вчера, важны, но сегодня уже не считаются. Появляются новые задачи, и каждый из нас, каждый член команды должен задуматься, что конкретно по своему направлению в своем муниципалитете на должности в региональном правительстве он должен сделать за пять лет. Наша команда и дальше будет объединять только сильных профессионалов, которые умеют достигать результатов. Именно этого принципа я буду придерживаться при формировании правительства Московской области на новый срок", - сказал губернатор.

Воробьев также поблагодарил глав муниципалитетов, членов регионального правительства и Общественной палаты Подмосковья. "С самого начала мы определили идеологию и принципы нашей работы. Идеология - это лидерство, быть, стараться быть лучшими в каждом направлении жизни человека, понятно, что это тернистый и непростой путь, который может пройти только собранная команда профессионалов. Я считаю одним из главных принципов своей работы открытую структуру власти", - добавил он.

Выборы главы Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. Воробьев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона. Глава Подмосковья избирается на пять лет.

Согласно региональному законодательству, члены правительства Московской области слагают свои полномочия в день вступления в должность избранного губернатора. По его поручению члены правительства региона исполняют свои полномочия до формирования нового правительства.