Лавров: террористы в Идлибе пользуются подпиткой из-за рубежа

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Террористы, которые находятся в Идлибе, не хотят перемирия и ведут боевые действия, используя зарубежную помощь. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

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"Это не просто люди, которые засели в Идлибе, как в крепости, и хотят перемирия. Это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую получают каким-то образом из-за рубежа", - сказал глава дипведомства.

Он отметил, что террористы "подмяли" под себя большую часть вооруженной оппозиции и регулярно пытаются наносить удары по подразделениям сирийской армии и по российской авиабазе в Хмеймиме. "Беспилотники десятками взлетают из Идлиба, один даже смог сбросить взрывчатые вещества. С тех пор все они подавляются, уничтожаются", - подчеркнул он.

Лавров также сообщил, что Россия располагает информацией, где в Идлибе террористы собирают беспилотники, и будет подавлять эти подпольные фабрики.

"У нас есть развединформация, в каких районах Идлиба собирают беспилотники, причем из компонентов, попадающих туда контрабандным путем, - сказал он. - Как только такую информацию получаем, будем подавлять подобные подпольные фабрики, изготовляющие смертоносное оружие".

"То, что сейчас выдается за начало наступления сирийских войск при российской поддержке, является недобросовестным представлением фактов. И сирийские войска, и мы только реагируем на вылазки из зоны Идлиба, - отметил Лавров. - Беспилотники очень трудно засекать обычными средствами ПВО, многие из них сделаны из дерева и на радарах не видны".

Интересы гражданского населения

Россия учитывает и будет учитывать в полной мере интересы гражданского населения в Идлибе, отметил Лавров.

"Безусловно, мы делаем и будем делать все в полной мере, учитывая проблемы гражданского населения, - сказал он. - Помимо усилий по организации локальных договоренностей [о замирении] с находящимися в Идлибе группами, создается гуманитарный коридор для желающих выйти, как мы делали на юге Сирии, в Хомсе и в Восточной Гуте".

"Мы будем максимально аккуратно подходить к этим вопросам. Будем создавать и гуманитарные коридоры, и всячески поощрять локальные замирения, делать все, чтобы гражданское население не пострадало", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия не намерена действовать, как действовала американская коалиция в иракском Мосуле и сирийской Ракке, когда "никаких переговоров с вооруженной оппозицией о локальных перемириях не велось, никаких гуманитарных коридоров не создавалось".

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 17 сентября в Сочи рассмотрят ситуацию в Идлибе, сообщил также глава МИД РФ.

"17 сентября будет очередная встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана. Они обсуждали в Тегеране 7 сентября, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать какие-то риски для гражданского населения, - сказал Лавров. - Сейчас идет диалог по линии военных и дипломатов. В понедельник 17 сентября президенты будут рассматривать эту ситуацию".

О Идлибе

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. членов террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.