Лавров: США пытаются переложить ответственность за недостатки своей политсистемы на РФ

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия отмечает вакханалию, царящую в США в связи с попытками переложить ответственность за недостатки собственной политической системы на российскую сторону. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

"Мы внимательно следим за тем, как нашу политику, наши действия оценивают за рубежом. Мы видим ту вакханалию, которая сейчас наблюдается в Соединенных Штатах по поводу того, что якобы все беды американской политической системы связаны с российским вмешательством", - сказал он.

"Прокурор Мюллер работает уже больше года, сотни людей были опрошены в рамках слушаний в Конгрессе, ФБР проводит свои расследования. При таком количестве опрошенных подозреваемых или свидетелей очень трудно что-либо утаить, и американская система славится тем, что утечки в ней случаются мгновенно, - продолжил министр. - И ни единого факта, конкретного факта, подчеркну, а не просто голословных обвинений, что "некто из Санкт-Петербурга взломал сайт того или иного государственного учреждения США", не приводится".

Лавров напомнил о скандале вокруг Пола Манафорта, сотрудника избирательного штаба Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что он обеспечивал связь Трампа с Россией. "Начался судебный процесс, все обвинения были отброшены, кроме одного или двух, и ни одно из этих обвинений с Россией не связано, - подчеркнул глава МИД РФ. - Кстати, одно из них - главное! - о том, что он выполнял функции иностранного агента, не будучи зарегистрированным таковым, связано с его работой на украинское правительство, но об этом никто не говорит".