Депутаты сохранили на посту прежнего спикера ростовского парламента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Прежний председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко вновь стал спикером регионального парламента после избрания его депутатами, передает корреспондент ТАСС с первого заседания Заксобрания Ростовской области шестого созыва.

Всего в голосовании приняли участие 57 депутатов, которые избрали председателя регионального парламента путем открытого голосования.

"Ищенко - "за" 45, против 12, воздержались ноль.Таким образом, Александр Валентинович набирает большинство голосов при голосовании", - сказал депутат Заксобрания региона Владимир Гребенюк, который до избрания председателя парламента вел заседание.

Ранее партия "Единая Россия", получившая большинство в Заксобрании Ростовской области, выдвинула на пост председателя парламента региона прежнего спикера Александра Ищенко.

Как сообщил в ходе заседания губернатор Ростовской области Василий Голубев, в течение последних двух лет Александр Ищенко возглавляет парламент региона. "Он депутат всех шести созывов - это был результативный период работы. Следует опереться на продуктивный опыт. Я убежден, Александр Валентинович сможет с успехом возглавить Заксобрание", - сказал он.

Распределение мандатов в парламенте Ростовской области

Ранее сообщалось, что шесть партий проходят в парламент Ростовской области по итогам голосования на выборах, состоявшихся 9 сентября - "Коммунисты России" - 5%, ЛДПР - 9,8%, "Справедливая Россия" - 7%, "Единая Россия" - 57%, КПРФ - 17,1%. По данным облизбиркома, по одномандатным округам 25 мандатов получает "Единая Россия", один - "Справедливая Россия", три мандата добавила себе КПРФ, один мандат получает Партия роста.

Как сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров в ходе заседания, 46 мест в парламенте займут представители партии "Единая Россия", восемь - КПРФ, по два мандата у ЛДПР и "Справедливой России", по одному месту - у Партии роста и "Коммунистов России".

В единый день голосования в Ростовской области выбирали депутатов регионального Заксобрания (парламента) шестого созыва. На 60 депутатских мандатов претендовали 667 кандидатов.

Выборы прошли по смешанной системе - 30 из 60 депутатов избирались по партийным спискам, столько же - по одномандатным округам. Партийные списки на выборах зарегистрировали семь партий - четыре парламентские, а также "Коммунисты России", "Народный альянс", Партия пенсионеров России. Кандидатов по одномандатным округам, кроме парламентских партий выдвинула Партия роста.