Лавров: легитимность нескольких структур Совета Европы может оказаться для РФ под вопросом

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Легитимность ряда структур Совета Европы, формируемых на основе выборов в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), может оказаться для России под вопросом, если российская парламентская делегация не будет восстановлена в своих правах в полной мере. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что к настоящему времени "уже больше половины судей Европейского суда по правам человека, а их избирает ПАСЕ, были избраны без участия российской делегации". "Затем состоялось избрание - тоже в ПАСЕ - Верховного комиссара СЕ по правам человека, и опять госпожа [Дунья] Миятович была избрана без участия российской делегации, - продолжил он. - В будущем году будут выборы генерального секретаря СЕ. Если к тому моменту это вопрос не будет решен, то легитимность всех этих структур СЕ для нас будет очень-очень сомнительной".

"То, что происходит в ПАСЕ, лишь усугубляет проблему дефицита [общеевропейских] форумов, потому что агрессивное русофобское меньшинство в ПАСЕ делает все, чтобы этот форум перестал быть общеевропейским", - добавил глава Лавров.

Министр обратил внимание, что еще летом нынешнего года Москва ответила на критику в адрес РФ за неуплату взносов и угрозу исключения из СЕ. "Мы заявили, что как только все вернутся к основам статута СЕ, его устава, как только наша парламентская делегация будет восстановлена в своих правах без всяких изъятий, так тут же мы заплатим все, что должны СЕ", - напомнил он.

"Эта позиция остается в силе, - подчеркнул Лавров. - Насколько конструктивно будут вести себя парламентарии, зависит от парламентариев. И если те, кто хочет наказывать Россия за все и вся - мы знаем примерно, какие это страны - будут манипулировать всей ПАСЕ, то, наверное, это не будет делать чести депутатам из других стран, которые заинтересованы в диалоге пусть даже по самым сложным вопросам, включая Крым, кризис на Украине, миграционные проблемы и многое другое".