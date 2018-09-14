{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский губернатор предложил упразднить администрацию главы региона

Вместо ликвидируемой структуры предлагается создать аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект с изменениями в Устав области. Согласно ему предлагается упразднить администрацию губернатора. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Вместо ликвидируемой структуры предлагается создать "аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области", который будет обеспечивать организационное, правовое и иное обеспечение.

Ранее Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора региона. Вместо нее введена должность руководителя администрации губернатора, исполнение обязанностей главы возложено на заместителя губернатора области Азата Салихова.

Должность первого заместителя - руководителя администрации губернатора занимал Владимир Тунгусов, назначенный на эту должность в мае 2016 года.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
Кризис в Сирии
Ребенок погиб при обстреле боевиками Алеппо
Еще 13 человек значатся в списке пострадавших, добавил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко
Читать полностью