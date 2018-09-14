Свердловский губернатор предложил упразднить администрацию главы региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект с изменениями в Устав области. Согласно ему предлагается упразднить администрацию губернатора. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Вместо ликвидируемой структуры предлагается создать "аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области", который будет обеспечивать организационное, правовое и иное обеспечение.

Ранее Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора региона. Вместо нее введена должность руководителя администрации губернатора, исполнение обязанностей главы возложено на заместителя губернатора области Азата Салихова.

Должность первого заместителя - руководителя администрации губернатора занимал Владимир Тунгусов, назначенный на эту должность в мае 2016 года.