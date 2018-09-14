Россия не будет реагировать на требования США о дополнительных инспекциях по химоружию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия не будет выполнять или реагировать на односторонние требования США о дополнительных инспекциях по химическому оружию на российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Вести. экономика" на телеканале ВГТРК. Ее слова приводятся на сайте российского дипломатического ведомства.

Захарова назвала требования США нелегитимными и ультимативными.

Дипломат напомнила, что РФ еще в сентябре 2017 года окончательно уничтожила запасы химоружия и добросовестно выполняет остальные обязательства по КЗХО.

По словам Захаровой, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает регулярные инспекции на бывших объектах по производству химоружия. За первые восемь месяцев 2018 года, отметила дипломат, ОЗХО четыре раза проинспектировала российские предприятия химпромышленности. Ранее проинспектировали четыре конверсированных объекта и скоро ожидается инспекция последнего, пятого объекта, отметила дипломат.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в РФ никогда не прекращалась", - подытожила Захарова.

Вместе с тем она напомнила о том, что "вступившая в силу в 1997 году КЗХО предусматривает равные права и обязательства всех ее участников, о чем в Вашингтоне прекрасно осведомлены". "Им, прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Нельзя забывать, что именно Вашингтон в свое время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счет - апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ".