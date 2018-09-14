Захарова: группа Bellingcat под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Британская экспертно-журналистская группа Bellingcat под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб. Такое мнение выразила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на своей странице в Facebook сообщение Bellingcat о том, что эксперты группы на основании данных российской ФМС смогли установить причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к деятельности ГРУ.

"После того, как Bellingcat - там еще были соавторы сенсации, но оставим - сегодня опубликовали информацию о том, что, согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть Bellingcat, - отметила дипломат. - И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу".

Она напомнила, что ранее группа Bellingcat фактически монополизировала право на истину в расследовании гибели самолета Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. "Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать!" - добавила Захарова.

Она указала, что при этом эксперты Bellingcat не привели ни одного доказательства причастности Петрова и Боширова к отравлению в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Почему Bellingcat за пять месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Да потому".