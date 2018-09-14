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Кризис в Сирии

Ребенок погиб при обстреле боевиками Алеппо

Еще 13 человек значатся в списке пострадавших, добавил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще восемь пострадали в результате обстрела боевиками окраин сирийского города Алеппо. Как сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, всего в результате обстрела пострадали 13 человек.

"В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномета пострадало 14 мирных жителей. Ребенок 11 лет погиб, 13 человек, включая восемь детей, ранено", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в населенном пункте Телль- Рифаат двое мирных жителей получили ранения при обстреле из 120-миллиметрового миномета боевиками "Сирийской свободной армии", занимающих позиции в районе города Эль-Баб и в округе Африн, которые контролируются протурецкими группировками. Пострадал также населенный пункт Тадеф, добавил Савченко.

Кроме того, в течение суток российские военные раздали продукты жителям нескольких районов города Алеппо.

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