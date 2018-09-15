Посольство РФ в Швейцарии назвало "злонамеренной" публикацию о кибератаках в WADA

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посольство России в Швейцарии расценило как "злонамеренные" и как "очередной антироссийских вброс" публикации в швейцарских газетах Tages Anzeiger и Tribune de Geneve о якобы предпринимавшихся Москвой попытках слежки за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"В посольстве обратили внимание на очередной очевидный антироссийский вброс, - заявили корреспонденту ТАСС в дипмиссии. - Мы считаем это [содержащиеся в публикациях утверждения] абсолютно безосновательными. Отмечаем, что ссылки на Федеральную прокуратуру не выдерживают критики, поскольку на ее официальном сайте отсутствуют какие-либо заявления по этому поводу".

"Не можем не отметить в этой связи явную злонамеренность публикаций с учетом того, что 14 сентября Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. В совпадения мы не верим", - отметил представитель посольства РФ.

Как сообщили в субботу Tages Anzeiger и Tribune de Geneve, власти Швейцарии заподозрили двух россиян, которые весной нынешнего года якобы были задержаны в Нидерландах, но потом отпущены, в попытке кибератаки против расположенного в Лозанне европейского представительства WADA. Речь в публикациях идет о "двух российских агентах, специалистах по электронным операциям, имевшим задание проникнуть в информационные системы Швейцарии". При этом мишенью для "агентов", как явствует из статьи, были "эксперты в Швейцарии, которые борются за более чистый и справедливый спорт". Издания ссылаются на сведения, полученные в Федеральной прокуратуре.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал 14 сентября исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на заседании 20 сентября. РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два - предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.

Посольство России в Швейцарии опровергло сообщения местных СМИ о том, что российский посол якобы был вызван в МИД страны, где ему выразили протест и "потребовали от России немедленно прекратить шпионскую деятельность".

"Ежедневные контакты с коллегами в Федеральном департаменте иностранных дел являются обычной дипломатической практикой, содержание наших бесед с коллегами в третьих странах в дипломатической практике России комментировать не принято, - сказал представитель посольства. - В то же время можем заверить, что со стороны наших швейцарских партнеров никаких обвинений и представлений в последнее время не делалось".

Как сообщило в пятницу Швейцарское телеграфное агентство (ATS), МИД Швейцарии "вызвал посла России, чтобы выразить протест против попытки атаки со стороны двух российских шпионов". Дипломатическое ведомство "потребовало от России немедленно прекратить свою шпионскую деятельность", а также информировало, что усилен контроль аккредитации дипломатов, указывает ATS.