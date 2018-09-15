Голикова: нацпроекты помогут возродить села России

ТИШКОВО /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Национальные проекты помогут возродить интерес людей в России к сельской жизни, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Люди уезжают в города, покидают село, и жизнь постепенно затухает. <...> Наша задача, в том числе с молодыми ребятами, волонтерскими движениями, вдохнуть жизнь в село: в клубы, медицину, образование, инфраструктуру. Вот это все сейчас в рамках национальных проектов стартует с 2019 года, чтобы инфраструктура, та минимальная, которая нужна, она функционировала в гораздо большем числе населенных пунктов РФ", - сказала она в ходе запуска Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования ФАП "#ДоброВСело"

Она добавила, что проект поможет силами волонтеров не просто привести в порядок, покрасить и подготовить к зиме функционирующие ФАП, но и помочь со здоровьем местному населению: проводить медицинские обследования, профилактические беседы о здоровом образе жизни. "Это чрезвычайно важно, потому что село у нас по отношению к городу лидирует по смертности", - пояснила вице-премьер.

Добро в село

Проект "#ДоброВСело" организован Минздравом РФ, Росмолодежью и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России, которым объявлен 2018 год. Он предполагает, что в течение полутора месяцев медработники и волонтеры будут посещать села и деревни и проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению.

Планируется, что до 1 ноября в 85 субъектах РФ пройдет по 5-10 выездов команд волонтеров и медицинских специалистов в малые населенные пункты, оснащенные ФАП. Каждый выезд команды проекта "#ДоброВСело" будет условно поделен на два блока. В первой части активисты движения "Волонтеры-медики" и местные жители наведут порядок в помещениях ФАП, а также облагородят прилегающую территорию.

Второй, медицинский блок включит первичный осмотр и консультации врачей мобильных центров здоровья и выездной бригады, в состав которой войдут терапевты, эндокринолог, онколог, офтальмолог. Сельские жители получат возможность оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма: работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, состояние полости рта, узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию. Помимо того, добровольцы организуют спортивно- оздоровительные мероприятия и мастер-классы по вопросам профилактики и ведению здорового образа жизни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Согласно документу, правительство РФ должно к 1 октября разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям.