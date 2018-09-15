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За 11 лет работы Следственного комитета РФ 12 его сотрудников погибли от рук преступников

Десять из них погибли при исполнении в Северо-Кавказском регионе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. 12 сотрудников Следственного комитета РФ погибли от рук преступников за время существования ведомства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"С момента создания Следственного комитета РФ от рук преступников погибли 12 его сотрудников, которые с честью исполнили свой долг ради торжества закона и справедливости, защиты конституционных прав и законных интересов граждан. Десять из них отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе нашей страны", - сообщили в СК.

7 сентября 2007 года начал свою деятельность Следственный комитет при прокуратуре РФ. В январе 2011 года эта структура преобразована в самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ.

Памяти сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебного долга, а также юных героев Отечества посвящены седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 18 лет. Соревнования в Армавире на базе центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо 15 сентября торжественно открыл глава ведомства Александр Бастрыкин.

В своем вступительном слове он отметил, что интерес к этому яркому, зрелищному виду единоборств, его зрительская популярность из года в год возрастают. "И это закономерно, ведь дзюдо сочетает в себе уникальную бойцовскую технику с самобытной глубокой философией, закаляет волю и характер, воспитывает лучшие человеческие качества, учит быстро принимать решения и главное - с уважением относиться к своему сопернику", - рассказали в СК. В состязаниях в субботу приняли участие 150 спортсменов из 15 субъектов РФ.

Теги
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