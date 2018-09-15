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Губернатор Воронежской области утвердил Карелову представителем от региона в Совфеде

Помимо нее кандидатами были замруководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Валерий Пятецкий и помощник депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктор Липинский.

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в субботу официально вступивший в должность, назначил представителя от региона в Совете Федерации, им стала Галина Карелова, которая в настоящее время является заместителем председателя верхней палаты российского парламента.

"Постановляю: Карелову Галину Николаевну наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Воронежской области на срок полномочий губернатора Воронежской области. Настоящий указ вступает в силу с 17 сентября 2018 года", - говорится в опубликованном на сайте правительства региона указе губернатора.

В субботу Гусев вступил в должность губернатора, он получил соответствующее удостоверение и принял присягу. На прошедших 9 сентября выборах он выступил кандидатом от партии "Единая Россия" и набрал 602,638 тыс. голосов (72,52%) при явке 44,83%.

В июле при регистрации кандидатом на выборы губернатора Гусев заявил в поданных в избирательную комиссию региона документах три возможные кандидатуры в члены Совета Федерации: замруководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Валерий Пятецкий, зампред Совета Федерации Галина Карелова, помощник депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктор Липинский.

Теги
РоссияВоронежская область
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