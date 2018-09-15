К началу второго тура выборов главы Приморья досрочно проголосовали более 10 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек проголосовали досрочно к началу второго тура губернаторских выборов в Приморье, который проходит в воскресенье, сообщила журналистам в воскресенье представитель избирательной комиссии региона Татьяна Заболотная.

По итогам единого дня голосования, прошедшего в РФ 9 сентября, в Приморье назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. После подсчета 100% протоколов Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.

"Уже завершилось досрочное голосование на 114 судах, находящихся в море, где свои голоса отдали 8 545 членов экипажей. Также прошло досрочное голосование на семи избирательных участках, находящихся в труднодоступной местности Красноармейского района и среди 74 отдельных групп избирателей, транспортное сообщение с которыми затруднено. В итоге к началу сегодняшнего дня зафиксировано досрочно проголосовавших 10 429 избирателей Приморского края", - сообщила Заболотная.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).