Общественная палата Приморья выявила нарушения со стороны КПРФ на выборах в регионе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Приморского края направила жалобу в региональный избирком в связи с выявленными фактами нарушения агитации и подвоза избирателей с целью голосования за кандидата от КПРФ на выборах главы этого субъекта РФ. Об этом заявил в воскресенье журналистам сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя проходящий 16 сентября второй тур выборов в Приморье.

"Мы ведем мониторинг выборов в Приморье, регулярно запрашиваем информацию у региональных экспертов, членов краевой Общественной палаты, руководителей местных общественных организаций", - проинформировал он, уточнив, что в регионе работает федеральный эксперт, вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин. Кроме того, по данным Брода, "открыт общественный ситуационный центр с мобильной группой наблюдателей на базе Общественной палаты края, 1450 наблюдателей от Общественной палаты края находятся на избирательных участках".

"Наши коллеги зафиксировали подвоз избирателей с целью голосования за кандидата от КПРФ на трех УИК (два участка во Владивостоке и один - в поселке Кавалерово). Также в последние дни распространялись агитационные материалы кандидата от КПРФ без указания выходных данных", - сообщил Брод. По его словам, "Общественная палата края направила жалобу в краевой избирком".

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 тыс. 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). Явка на 15:00 местного времени (08:00 мск) составила 23,23%.