Избирательные участки закрылись в Приморье после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в Приморье, где в воскресенье проходил второй тур выборов губернатора края.

Как сообщил журналистам представитель краевой Избирательной комиссии Роман Охотников, явка, по данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), составила 29,15%, на выборах проголосовали 427 324 избирателя. В первом туре явка на это время составила 26,57%. Также в воскресенье избирком получил 14 сообщений о различных нарушениях. Материалы по части из них уже переданы в полицию, часть еще проверяется.

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.