Экзитпол: во втором туре выборов главы Приморья Тарасенко набрал 53% голосов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") во втором туре выборов главы региона получает 53% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 47%. Таковы данные экзитпола (опроса избирателей при выходе с участков для голосования) "Эксперт групп", поступивших в воскресенье в ТАСС.

"Тарасенко - 53%, Ищенко - 47%", - сообщили в "Эксперт групп". Там также уточнили, что "отказались отвечать 30%" опрошенных.

Второй тур выборов главы Приморского края проходил в воскресенье в связи с тем, что по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов: Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье были открыты 1 тыс. 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).