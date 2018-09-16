Избирком Приморья направил в правоохранительные органы материалы по четырем жалобам

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края в течение второго тура губернаторских выборов в воскресенье рассмотрела четыре жалобы на нарушения избирательного законодательства и направила их в правоохранительные органы для расследования. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко, курирующий в Центризбиркоме этот регион.

Голосование в Приморском крае завершилось в 13:00 мск (20:00 по местному времени).

По его словам, в течение дня голосования в приморский избирком поступали жалобы и обращения, их было "меньше, чем неделю назад". Ранее в избиркоме сообщили журналистам о получении 14 сообщений о нарушениях.

"На заседании комиссии было рассмотрено четыре жалобы: три на нарушение порядка агитации со стороны представителей КПРФ и одна - на действия врио губернатора. По всем принято решение обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование", - проинформировал член ЦИК.

Шевченко отметил, что голосование во втором туре выборов проходила немного активнее, чем 9 сентября. "Явка на 18:00 была 29,15%, это выше, чем на это время неделю назад, тогда 26,67% проголосовало", - сказал он.

По итогам единого дня голосования 9 сентября в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.