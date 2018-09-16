Общественная палата не зафиксировала серьезных нарушений во втором туре выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Приморья не получила заявлений о существенных нарушениях во время голосования во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий.

"Мы сформировали корпус из 1450 наблюдателей <…> Они находились на участках и следили за проведением процедуры выборов. К 20:00 каких-то заявлений о существенных нарушениях мы не получили", - сообщил Ступницкий.

Ранее представители краевой Избирательной комиссии сообщили о том, что получили 14 сообщений о различных нарушениях, все они сейчас проверяются. В частности, поступили два сообщения о подвозе и подкупе избирателей, несколько сообщений касались нарушения агитации в социальных сетях, два обращения - средств массовой информации.

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов. В регионе утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков, на которых работали более 10 тыс. членов избирательных комиссий, голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).