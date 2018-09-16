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Эксперт: экзитпол по Приморью показывает усиление электоральной конкуренции в стране

По мнению директора Центра политической конъюнктуры, выборы на Дальнем Востоке во многом будут определяющими для оставшихся регионов, где пройдут вторые туры

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Результаты экзитпола (опроса избирателей при выходе с участков для голосования) второго тура выборов главы Приморье демонстрируют дальнейшее усиление электоральной конкуренции в стране. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Согласно данным экзитпола "Эксперт групп", временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") во втором туре выборов получает 53% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 47%.

По мнению Чеснакова, приморский опыт "был очень интересен". "Результаты экзитпола в Приморье наглядно демонстрируют дальнейшее усиление электоральной конкуренции в стране в целом", - сказал Чеснаков.

По его словам, выборы на Дальнем Востоке во многом будут определяющими для оставшихся регионов, где пройдут вторые туры выборов глав субъектов.

Второй тур выборов главы Приморского края проходил в воскресенье в связи с тем, что по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов: Тарасенко получил 46,57%, а Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье были открыты 1 329 избирательных участков, на которых работают более 10 тыс. членов избирательных комиссий. Голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей Владимирович
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