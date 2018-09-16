В посольстве РФ назвали бездоказательной статью в SonntagsZeitung о российских шпионах

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии расценило как бездоказательную опубликованную в воскресенье в газетах SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche статью, в которой утверждается что "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом".

В комментарии посольства РФ, размещенном в Facebook, говорится, что из-под пера швейцарских журналистов "продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России". Подчеркивается, что статья, опубликованная в воскресенье, так же, как и две другие, опубликованные в пятницу и субботу, в газете Tages Anzeiger, "характеризует отсутствие каких-либо фактов", а также ссылки "на секретные документы, которых никто не видел".