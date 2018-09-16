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В посольстве РФ назвали бездоказательной статью в SonntagsZeitung о российских шпионах

В публикациях швейцарских СМИ говорится, что каждый четвертый из аккредитованных в стране россиян является шпионом
Здание посольства России в Швейцарии Посольство РФ в Швейцарии/ТАСС
Здание посольства России в Швейцарии
© Посольство РФ в Швейцарии/ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии расценило как бездоказательную опубликованную в воскресенье в газетах SonntagsZeitung  и Le Matin Dimanche статью, в которой утверждается что "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом".

В комментарии посольства РФ, размещенном в Facebook, говорится, что из-под пера швейцарских журналистов "продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России". Подчеркивается, что статья, опубликованная в воскресенье, так же, как и две другие, опубликованные в пятницу и субботу, в газете Tages Anzeiger, "характеризует отсутствие каких-либо фактов", а также ссылки "на секретные документы, которых никто не видел".

 

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