Песков заявил, что Россия и Япония продолжат обсуждать мирный договор

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Москва и Токио не отказываются от поиска консенсуса по вопросу о мирном договоре, несмотря на наличие у каждой из сторон "своих ограничителей". На это обратил внимание в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

"Давайте все-таки отталкиваться от того, что японская сторона подтвердила намерение идти в сторону мирного договора", - прокомментировал представитель Кремля реакцию Токио на предложение президента РФ Владимира Путина заключить договор между двумя странами без предварительных условий.

Песков назвал важным, что обе стороны признают отсутствие мирного договора большой проблемой и "никто не отказывается от намерения все-таки продолжать переговоры, чтобы выйти на консенсус". "Переговоры будут продолжаться. Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически [премьер-министр Японии Синдзо] Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

12 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.