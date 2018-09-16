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После обработки 34,06% протоколов во 2-м туре выборов в Приморье лидирует Андрей Ищенко

Он набирает более 60 тыс. голосов

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. После обработки 34,06% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который набирает 51,92% или 60 087 голосов. Андрей Тарасенко набирает 45,37% или 52 514 голосов, значится на табло ЦИК.

По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50 процентов голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

В регионе утром в воскресенье открылись 1 тыс. 329 избирательных участков, на которых работали более 10 тыс. членов избирательных комиссий, голосование проходило с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).

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РоссияПриморский край
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