Воробьев наделит Алексея Русских полномочиями сенатора от Подмосковья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вновь избранный губернатор Московской области Андрей Воробьев наделит полномочиями сенатора от Подмосковья депутата Госдумы от фракции КПРФ, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексея Русских. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правительстве региона.

"Алексей Русских будет представлять интересы Московской области в Совете Федерации. Решение об этом принято губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым", - сказал собеседник агентства.

До этого сенатором от губернатора Подмосковья был член партии "Единая Россия" Юрий Липатов. Он получил полномочия 30 сентября 2016 года.

Согласно закону, в Совет Федерации входят по два сенатора от каждого субъекта РФ: по одному от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Сенатором от законодательной ветви власти Подмосковья является член "Единой России" Виктор Абрамов. Он получил полномочия 29 сентября 2016 года, они продлятся до сентября 2021 года.

Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья 9 сентября 2018 года, набрав 62,52% голосов. Инаугурация прошла 14 сентября в Доме правительства Московской области. Это второй срок Воробьева на позиции главы региона. Полномочия губернатора Подмосковья длятся пять лет.