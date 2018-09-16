Ищенко заявил, что приведет молодую команду в администрацию

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Побеждающий на выборах губернатора в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко приведет в администрацию края молодую команду управленцев. Об этом сам Ищенко заявил ТАСС в ночь подсчета голосов.

"С губернатором Ищенко будет работать молодая команда, инициативная. Ее основной задачей будет работа на благо Приморского края. Мы будем продолжать линию заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья. Ну и внешнеполитически - это дружба с нашими соседями - коммунистами, то есть Китай и КНДР", - сказал он.

Ищенко также отметил, что в целом признает результаты выборов. В понедельник состоится заседание его штаба, на котором решится, будут ли коммунисты опротестовывать результаты по отдельным участкам. Решение по кандидатуре сенатора будет принимать центральный комитет партии и лично Геннадий Зюганов.

После обработки 90% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья Ищенко лидирует, обгоняя своего конкурента Андрея Тарасенко ("Единая Россия"). Ищенко набирает 51,42 % или 211 тыс. 055 голосов, Тарасенко - 45,95% или 188 тыс. 666 голосов, значится на табло Цинтризбиркома.

Ищенко (37 лет) родился в Лесозаводске, в 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности инженер-судоводитель. Является председателем краевого отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны", президентом благотворительного фонда "Вместе сможем больше", вице-президентом Федерации кикбоксинга Приморского края.