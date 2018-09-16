Песков: Путин не собирается уходить с поста президента

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал китайскому бизнесмену Джеку Ма, главе китайской корпорации Alibaba, что не собирается уходить на пенсию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

Рассказывая о встрече Путина с предпринимателями в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Песков отметил, что Путин поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию. "Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией? - передал Песков слова президента. - Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".

Встреча президента РФ с представителями российских и зарубежных деловых кругов состоялась 11 сентября в рамках ВЭФ.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Джек Ма уходит на пенсию с 10 сентября, в день своего 54-летия. В 2013 году Ма оставил пост исполнительного директора Alibaba, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все его полномочия перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.