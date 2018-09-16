Ищенко заявил, что кандидатуру сенатора от Приморья определит ЦК КПРФ

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Представителя от исполнительной власти Приморского края в Совет Федерации назовет ЦК КПРФ. Об этом ТАСС сообщил кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре выборах главы региона.

"По кандидатуре сенатора будет решать центральный комитет партии и лично Геннадий Зюганов", - сказал Ищенко.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, участвующий в выборах главы региона, подал в избирательную комиссию список из трех кандидатов в члены Совета Федерации, одним из которых стал экс-министр МЧС Владимир Пучков. Также в списке возможных сенаторов от региона были ведущий инспектор группы инспекторов управления командования Объединенного стратегического командования Восточного военного округа Александр Конев и гендиректор ООО "Веросса" Дмитрий Пенязь.

В воскресенье в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 90% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья Ищенко лидирует, обгоняя своего конкурента Тарасенко ("Единая Россия"). Ищенко набирает 51,42 % или 211 тыс. 055 голосов, Тарасенко - 45,95% или 188 тыс. 666 голосов, значится на табло Центризбиркома. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.