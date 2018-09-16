Ищенко предложил кандидатов в Совет Федерации от Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре на выборах главы региона, предложил включить в список возможных кандидатов в члены Совета Федерации от региона председателя Дальневосточного отделения Российской академии наук, вице-президента РАН Валентина Сергиенко, а также двух членов КПРФ. Об этом этом сам Ищенко сообщил ТАСС.

"Предложенные кандидатуры сенаторов - Сергиенко Валентин Иванович, вице-президент Российской академии наук, это Ямковой Николай Петрович, пенсионер, коммунист, в прошлом - командир подводной лодки, и Долгачев Анатолий Николаевич, первый секретарь краевого отделения партии", - сказал Ищенко.

Он добавил, что кандидатуру сенатора будет утверждать ЦК КПРФ, по его мнению это должен быть уроженец Приморья.

"Это будет решение партии. <…> Это важный ответственный человек (сенатор - прим. ТАСС), который будет представлять нас в верхней палате парламента, он должен быть нашим, проверенным, приморским", - пояснил Ищенко.

В воскресенье в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 90% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья Ищенко лидирует, обгоняя своего конкурента Тарасенко ("Единая Россия"). Ищенко набирает 51,42%, или 211 тыс. 055 голосов, Тарасенко - 45,95%, или 188 тыс. 666 голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.