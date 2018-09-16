Гатилов: обвинения в адрес РФ в газете SonntagsZeitung являются политическим заказом

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Содержащиеся в статье швейцарской газеты SonntagsZeitung обвинения в адрес России являются абсурдными и представляют собой "политический заказ". Об этом говорится в комментарии постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, размещенном в воскресенье на сайте постпредства.

В статье, опубликованной в воскресенье в SonntagsZeitung, утверждается, что "каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом". Свой тезис об их якобы "шпионской" деятельности журналисты газеты пытаются обосновать, в частности, тем, что в постпредстве в Женеве работают "более 200 сотрудников" и что его территория расположена рядом со штаб-квартирой Отделения ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как отметил в связи с этим Гатилов, в постпредстве России при ООН в Женеве действительно работает немало сотрудников, что "является отражением того, что Россия уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями". Он напомнил, что "далеко не меньшее количество сотрудников работает и в других миссиях, например США, и занимают они гораздо большую территорию". По его словам, "утверждения о том, что российская миссия расположена напротив ООН и МККК, никак не могут служить доказательством того", что сотрудники представительства "занимаются делами, не относящимися к деятельности ООН". "Считаем такие обвинения абсурдными и имеющими явный политический заказ", - констатировал постпред РФ.

Комментарии постпредства и посольства

"Решительно осуждаем очередные бездоказательные и русофобские обвинения "независимых" журналистов из швейцарского издания Tages Anzeiger - SonntagsZeitung в адрес российских дипломатов в Швейцарии", - подчеркивается в заявлении постпредства РФ в Женеве, размещенном в воскресенье на его сайте. "Совершенно не удивляет уже ставшее визитной карточкой вышеупомянутого издания отсутствие реальных доказательств и ссылки на сомнительного характера источники, - отметила дипломатическая миссия РФ. - Возникает закономерный вопрос: кому выгодно нагнетание обстановки и формирование нелицеприятного облика российской дипломатии в умах швейцарцев?".

Посольство РФ в Швейцарии также прокомментировало в своем Facebook статью в SonntagsZeitung. Оно обратило внимание на нелепость попытки авторов "внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам". "Неизбежно встает вопрос: cui prodest (кому это выгодно - лат.)? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве", - отмечалось в комментарии.

В пятницу в швейцарской газете SonntagsZeitung была опубликована статья, в которой утверждалось, что весной в Нидерландах были арестованы, а затем отпущены двое россиян, якобы намеревавшихся отправиться в Швейцарию для слежки за химической лабораторией в Шпице. В субботу в той же газете, а также в "Трибюн де Женев" был опубликован материал о том, что те же двух россиян прокуратура Швейцарии подозревает в слежке за европейским представительством WADA в Лозанне.

Посольство РФ в Швейцарии расценило эти публикации как "антироссийский вброс". При этом оно, в частности, обратило внимание на "злонамеренный" характер статьи о WADA с учетом того, что 14 сентября Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство в правах на заседании 20 сентября.