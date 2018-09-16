Ищенко заявил о намерении обжаловать итоги выборов в Приморье на четырех территориях

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Лидировавший до последнего времени на выборах губернатора Приморского края кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в четырех территориях края и намерении обжаловать подсчет итогов голосования в суде.

"Были вероломно переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У наших членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями, и сейчас уже юристы готовят исковое обращение в суд об опротестовании итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил голодовку на центральной площади Владивостока, призываю сторонников прийти и поддержать меня", - заявил Ищенко журналистам.

После обработки 99,03% протоколов во втором туре лидирует Андрей Тарасенко из "Единой России", на счету которого 49,02% голосов, а у Ищенко - 48,56% голосов.