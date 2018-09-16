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Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Приморье

Председатель Общественной палаты региона Борис Ступницкий отметил, что на избирательных участках работало много людей

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов, в том числе в тех муниципалитетах, о нарушениях в которых заявил кандидат в губернаторы региона Андрей Ищенко.

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Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

"По названным Ищенко территориям (в городах Артем, Находка, Уссурийск и в Советском районе Владивостока - прим. ТАСС) наблюдатели не фиксировали нарушений в ходе голосования. Жалоб о нарушениях также не поступало. У нас работало огромное количество людей на всех избирательных участках", - сообщил Ступницкий.

Ранее лидировавший до последнего времени на выборах губернатора Приморского края кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в четырёх территориях края и намерении обжаловать подсчет итогов голосования в суде.

Теги
РоссияПриморский край
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