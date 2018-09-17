Избирком Приморья получил почти 20 жалоб после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Почти 20 жалоб на нарушения при проведении второго тура выборов губернатора Приморья поступили в краевой избирком после 00:00 местного времени (17:00 мск 16 сентября), они касались, в частности, неправильного подсчета голосов, медленного введения данных в ГАС "Выборы", подкупа избриталей. Об этом сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

"Уже за сегодняшний день, начиная с 00:00, к нам также поступали жалобы. Часть из них поступила на горячую линию Центризбиркома и была передана нам. И часть из них поступила непосредственно в избирательную комиссию Приморского края. Таким образом, 18 жалоб на горячую линию ЦИКа поступило", - сообщила Камаева.

Так, девять жалоб касались процесса голосования: сообщалось об отсутствии оборудования "Мобильного избирателя", указателей на избирательном участке, образца заполнения бюллетеня. "Одна жалоба касалась включения в список избирателей, еще одна жалоба по Лесозаводску касалась подкупа, также была направлена в правоохранительные органы для рассмотрения. Одна жалоба - на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям. И еще шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов избирательных комиссий на ряде территорий", - сообщила Камаева.

Она напомнила, что ранее избирательная комиссия Приморья получила 13 жалоб, которые касались подвоза и подкупа избирателей. Они были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы, пока результата их рассмотрения нет.

"Жалобы на ведение агитации также поступили в избирательную комиссию Приморского края, пять жалоб касались именно этой темы, они поступали и от одного, и от другого кандидата. Была жалоба на давление со стороны администрации одного из муниципальных образований, на нарушение порядка информирования избирателей в дате голосования и жалобы, касающиеся отключения в списке избирателей, работы мобильного избирателя и отсутствия в списках избирателей", - сообщила Камаева.

По ее словам, после обработки 99,16% протоколов сохраняет лидерство врио губернатора Андрей Тарасенко. "С совсем небольшим процентом лидирует у нас Тарасенко Андрей Владимирович, 49,55% набрал этот кандидат, и кандидат Ищенко Андрей Сергеевич набирает 48,06%", - отметила Камаева.