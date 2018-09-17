Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Он принес присягу во время инаугурации, которая проходит в Молодежном театре Алтая в Барнауле, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Алтайского края и законы Алтайского края", - сказал Томенко.

Инаугурация проходит в присутствии депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС), судей регионального суда, глав муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов, граждан, представляющих государственные органы РФ, институты гражданского общества.

Томенко получил из рук председателя краевой избирательной комиссии Ирины Акимовой удостоверение об избрании губернатором. Нового главу региона поздравили председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов и полномочный представитель президента РФ в СФО в Сергей Меняйло.

"Победа на выборах - не только победа: это большая ответственность, которую на вас и ваши плечи возложили жители края. Они связывают с вами свое будущеее, свои ожидания на деальнейшее развитие экономики, социальной сферы края <…> Только консолидировав все силы мы с вами совместно сможем выполнить задачи, поставленные президентом РФ в майском указе. Я думаю, за три месяца Виктор Петрович смог показать что способен консолидировать силы и готов к диалогу", - сказал Меняйло.

На посту губернатора

Уже в должности губернатора Виктор Томенко обратился к присутствующим в зале и ко всем жителям Алтайского края, поблагодарив за оказанное доверие и сообщив о первоочередных планах работы правительства Алтайского края.

"Вы оказали мне высокое доверие, избрав губернатором края, я ясно понимаю, что ваша поддержка - это серьезная, огромная ответственность за будущее всего нашего региона. Но эта ответственность и доверие дают мне право и возможность выступать от имени народа и верно служить народу. Главными принципами работы власти будут компетентность, способность решать вопросы людей, открытость и доступность, справедливость, неукоснительное соблюдении прав и свобод человека и гражданина. <…> Нам предстоит так организовать работу, чтобы сделать край местом притяжения, местом где хочется жить, работать и строить будущее", - сказал Томенко.

30 мая 2018 года Александр Карлин, руководивший регионом около 12 лет, написал заявление об отставке. Срок его полномочий истекал в 2019 году. На пост временно исполняющего главы Алтайского края был назначен 47-летний Виктор Томенко, ранее занимавший пост первого вице- губернатора - председателя правительства Красноярского края. Виктор Томенко пошел на выборы главы Алтайского края от партии "Единая Россия" и победил, набрав 53,61% голосов.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. Работал на металлургическом заводе, затем в "Норильском никеле", с 2010 года в разные периоды был заместителем или первым замгубернатора, а также вице-премьером и главой краевого правительства. Является также выпускником потока Высшей школы госуправления РАНХиГС.