Штаб Тарасенко обвинил соперников в подкупе избирателей Приморья на 40 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Представители избирательного штаба действующего главы Приморья Андрея Тарасенко располагают информацией, что штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко потратил около 40 млн рублей на подкуп избирателей. Об этом заявил журналистам в понедельник первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Игорь Хрущев.

В воскресенье в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов второго тура, по данным ЦИК, у Тарасенко было 47,11% голосов, у Ищенко - 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%. В штабе кандидата от "Единой России" при этом заявили о покупке 24 тыс. голосов в пользу Ищенко.

"Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход. О том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей", - сказал Хрущев.

По его словам, в подтверждение этого имеются аудио- и видеозаписи, а также фото. По каждому факту были поданы жалобы в избирательную комиссию.

По итогам единого дня голосования в Приморье назначили второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.