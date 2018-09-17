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Итоги единого дня голосования - 2018
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Памфилова: итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы

После обработки 99,03% протоколов на выборах главы региона лидирует Андрей Тарасенко, набравший 49,02% голосов избирателей
Глава ЦИК Элла Памфилова Артем Геодакян/ТАСС
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края. Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе подведут только после этого. Об этом заявила ТАСС в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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"Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем", - сказала она.

В воскресенье 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко ("Единая Россия") было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко - 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Теги
РоссияПриморский крайИтоги единого дня голосования - 2018
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