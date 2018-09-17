ЦИК пока не получил ни одной жалобы из Приморья в ходе второго тура выборов

"В ЦИК нет ни одной жалобы", - сказал он, комментируя ситуацию в Приморье.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России пока не получил ни одной жалобы на нарушения в ходе второго тура губернаторских выборов в Приморском крае. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, курирующий в комиссии данный регион.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко ("Единая Россия") было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко - 50,37%. После обработки 99,16% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,55%, у Ищенко - 48,06%. Разрыв между ними в абсолютных числах составляет 7,65 тыс. голосов.

По словам Шевченко, ввод данных в государственную автоматизированную систему "Выборы" велся оперативно, без задержек.

"К 02:00 по местному времени было введено в ГАС "Выборы" 91% протоколов", - сообщил он.

Ранее в приморском избиркоме сообщили, что 18 жалоб и обращений поступили в комиссию и на горячую линию ЦИК, откуда были направлены в краевой избирком.