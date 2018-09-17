Избирком зарегистрировал Михаила Ведерникова в качестве губернатора Псковской области

ПСКОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала Михаила Ведерникова в качестве губернатора региона и приняла решение выдать ему соответствующее удостоверение. Об этом сообщил ТАСС секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.

"Комиссия зарегистрировала избранного губернатора и приняла решение вручить ему удостоверение о регистрации. Оно будет вручено сегодня, но не на инаугурации, не на этом торжественном мероприятии. Наш руководитель сегодня вручит это удостоверение, выполнит поручение избирательной комиссии", - сказал он.

Церемония по вступлению Михаила Ведерникова в должность состоится 17 сентября. Он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах 9 сентября Ведерников набрал 70,68%, или 138 тыс. 20 голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что 12 октября 2017 года, президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. На этом посту он сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен секретарем генсовета партии "Единая Россия".