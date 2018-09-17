Песков: ситуация в Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация острая с Идлибом, будет продолжено обсуждение, - сказал он. - Вы знаете, что несколько дней назад обсуждение уже имело место и в трехстороннем формате, и в двухстороннем. Сегодня будет продолжаться разговор, потому что ситуация сложная, скажем так, определенное различие в подходах есть, поэтому требует очень серьезного разговора на высшем уровне".

Что касается разговора с лидером Ирана Хасаном Роухани, Песков заметил, что пока таковой не планируется, но "этого нельзя исключать, потому что оперативная ситуация требует интенсивных контактов". "Поэтому, если надо будет, то все созвонятся", - заверил он.

Переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи чтобы сверить часы по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. На повестке дня стоит обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и проблематики сирийского урегулирования. Как ожидается, главными темами предстоящих переговоров могут стать пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

Мнение Эрдогана

Эрдоган заявил ранее, что выступает за поиск решения ситуации в Идлибе совместно с РФ и коалицией и надеется на позитивный диалог с российским лидером. Турецкий президент указал, что у его страны есть разногласия с США по Сирии. "С Германией и Францией мы ранее уже проводили переговоры, а с Россией мы [на практике] занимаемся этой проблемой", - отметил Эрдоган, добавив, что консультации на уровне лидеров, безусловно, необходимы.

Коснувшись взгляда Турции на проблему Идлиба, Эрдоган предложил России предпринять совместные действия против террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции. "Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона", - сказал турецкий лидер.

Саммит в Тегеране

Участники состоявшегося 7 сентября в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему урегулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в Идлибе. В итоговой декларации президенты Ирана, РФ и Турции Хасан Роухани, Владимир Путин и Тайип Эрдоган высказали намерение продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения терроризма и стабилизации ситуации в Сирии. Как подчеркнул на итоговой пресс-конференции российский лидер, изгнание боевиков из Идлиба является "главной задачей на данном этапе".

Обстановка в Идлибе

Идлиб - это единственный крупный регион Сирийской Арабской Республики, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией по сути станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.